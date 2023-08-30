Под Геленджиком горит более 30 га леса

К тушению пожара в пригороде Геленджика будет привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Крупный лесной пожар распространился на территорию около 30 га, в ликвидации огня участвуют более 400 человек, 70 единиц наземной техники, а также два вертолета Ми-8 МЧС России с устройствами для сброса воды. По последней информации, площадь пожара расширилась до 118 га.

Пожар начался днем 29 августа, возгорание сухой лесной подстилки быстро распространилось на большую площадь. По данным полиции, виновником пожара стал местный житель, который собирает и сдает металлолом, мужчина обжигал на костре электрический кабель, чтобы сжечь изоляцию, пламя перекинулось на сухую траву. Предполагаемый виновник пожара задержан.

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет, огонь распространяется вверх по Маркотхскому хребту. Тушение пожара осложняется сильным ветром. Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в социальных сетях, что прервал командировку в Москву и вернулся в город-курорт, чтобы координировать работу по ликвидации чрезвычайного происшествия.

Анна Перова, Краснодар