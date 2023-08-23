Власти расторгли контракт на строительство воронежской школы за 1,1 млрд рублей

Администрация Новохоперского района Воронежской области расторгла контракт на возведение школы на 1,1 тыс. мест в райцентре с местным ООО «КМ-Строй». При заключении соглашения стоимость строительства оценивалась в 849,9 млн руб., однако в ходе работ она выросла до 1,14 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Чиновники расторгли контракт в одностороннем порядке. Решение вступило в силу несколько дней назад. Власти объяснили его отставанием строительных работ от графика более чем на 360 дней. По условиям заключенного в 2021 году контракта, они должны были быть завершены к августу 2023 года, однако на 10 августа здание было возведено лишь на 33%.

Также «КМ-Строю» было выписано 737,8 тыс. руб. штрафов за отставание от сроков, прописанных в контракте. Претензий к субподрядчику, которым выступило АО ПИ «Гипрокоммундортранс», нет.

В августе 2021 года стало известно, что воронежское управление МВД заподозрило главу «КМ-строя» Андрея Матвеева (владеет 49% компании) в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при строительстве школы в Грибановском районе его компания использовала материалы, которые не отвечают заявленным требованиям пожарной безопасности, из-за чего ущерб бюджету составил 21,3 млн руб. По данным «Ъ-Черноземье», именно господин Матвеев мог передать 9,2 млн руб. бывшему вице-спикеру гордумы Воронежа и экс-директору областного центра государственной кадастровой оценки Алексею Пинигину, уголовное дело которого в начале года дошло до суда. Экс-депутата судят за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В феврале прошлого года «КМ-Строй» был признан недобросовестным подрядчиком из-за неполного выполнения работ по капремонту в нескольких многоквартирных домах региона. Общая сумма двух контрактов, которые по итогам аукционов достались компании, составляла 83,3 млн руб. Также ООО без согласования с заказчиком привлекло к работам субподрядчиков.

Алина Морозова

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