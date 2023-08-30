В Охотском и Беринговом морях ожидаются волны до 8,5 м

В ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей возможны инциденты с кораблями из-за штормовой погоды. Ожидаются волны высотой до 8,5 м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По его данным, штормовая погода с высотой волны до 6 м прогнозируется с 30 августа по 3 сентября в Охотском море и Татарском проливе. В период со 2 по 4 сентября волны высотой до 8,5 м возможны в Беринговом море. Во ВНИИ ГОЧС уточнили, что эти погодные условия повышают риски возникновения инцидентов с судами всех типов.

Лаура Кеффер