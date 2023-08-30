Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отправил под домашний арест криминального авторитета Андрея Вознесенского

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест криминального авторитета Андрея Вознесенского (Хобота, или Андрея Питерского) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

«Суд избрал Вознесенскому меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление вступило в законную силу»,— сообщили в суде. По уголовной статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

62-летний Андрей Вознесенский ранее имел фамилию Беляев. Его также называют Хобот и Андрей Питерский. В апреле этого года «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство «Прайм Крайм» сообщил, что Андрея Вознесенского досрочно освободили из-за проблем со зрением из колонии в Удмуртии, где он должен был отбывать шесть с половиной лет особого режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Андрей Вознесенский предложил главе тульской компании «СпецСервис плюс», занимавшейся уборкой помещений и территорий, «решить» имевшиеся у нее проблемы с налогами. Такие услуги структуры Вознесенского оценили в 19 млн руб. При передаче денег 3 апреля 2020 года его задержали сотрудники ФСБ. Приговор ему вынесли в июле 2021 года.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...