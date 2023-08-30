Суд отправил под домашний арест криминального авторитета Андрея Вознесенского

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест криминального авторитета Андрея Вознесенского (Хобота, или Андрея Питерского) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

«Суд избрал Вознесенскому меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление вступило в законную силу»,— сообщили в суде. По уголовной статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

62-летний Андрей Вознесенский ранее имел фамилию Беляев. Его также называют Хобот и Андрей Питерский. В апреле этого года «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство «Прайм Крайм» сообщил, что Андрея Вознесенского досрочно освободили из-за проблем со зрением из колонии в Удмуртии, где он должен был отбывать шесть с половиной лет особого режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Андрей Вознесенский предложил главе тульской компании «СпецСервис плюс», занимавшейся уборкой помещений и территорий, «решить» имевшиеся у нее проблемы с налогами. Такие услуги структуры Вознесенского оценили в 19 млн руб. При передаче денег 3 апреля 2020 года его задержали сотрудники ФСБ. Приговор ему вынесли в июле 2021 года.

Анастасия Ларина