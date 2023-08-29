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«Путь РПЛ»

Групповой этап. Третий тур

Группа A. «Факел»—«Оренбург» 0:1 (Обухов, 90+1). Матч «Сочи»—ЦСКА пройдет сегодня.

Группа B. «Рубин»—«Урал» 2:1 (Ашурматов, 10; Тесленко, 30 — Каштанов, 35). Матч «Ростов»—«Локомотив» пройдет сегодня.

Группа D. «Спартак»—«Динамо» 4:1 (Соболев, 6, 18; Бабич, 15; Зиньковский, 24 — Нгамалё, 65). «Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:1 (Кордоба, 88).

Таблица группы D

В Н П М О

1. «Спартак» 3 0 0 11:6 9

2. «Динамо»» 1 0 2 6:8 4

3. «Краснодар» 1 0 2 5:6 3

4. «Пари Нижний Новгород» 1 0 2 5:7 2

  • Газета «Коммерсантъ» №159 от 30.08.2023, стр. 12

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