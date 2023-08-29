«Путь РПЛ»

Групповой этап. Третий тур
Группа A. «Факел»—«Оренбург» 0:1 (Обухов, 90+1). Матч «Сочи»—ЦСКА пройдет сегодня.
Группа B. «Рубин»—«Урал» 2:1 (Ашурматов, 10; Тесленко, 30 — Каштанов, 35). Матч «Ростов»—«Локомотив» пройдет сегодня.
Группа D. «Спартак»—«Динамо» 4:1 (Соболев, 6, 18; Бабич, 15; Зиньковский, 24 — Нгамалё, 65). «Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:1 (Кордоба, 88).
Таблица группы D
В Н П М О
1. «Спартак» 3 0 0 11:6 9
2. «Динамо»» 1 0 2 6:8 4
3. «Краснодар» 1 0 2 5:6 3
4. «Пари Нижний Новгород» 1 0 2 5:7 2