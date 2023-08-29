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Коммерсантъ FM
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«Ленком» объяснил отмену гастролей в Израиле «истерией украинских патриотов»

Драматический театр «Ленком» выпустил открытое письмо, в котором объяснил отмену гастролей в Израиле «истерией, захватившей неконтролируемую группу украинских патриотов», и «отсутствием внятной позиции со стороны принимающей стороны». Организаторы гастролей прежде говорили, что они переносятся из-за протестов русскоязычных израильтян.

Театр «Ленком»

Театр «Ленком»

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Театр «Ленком»

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«На "Ленком Марка Захарова" и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами "местечковой коммунальной кухни". К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили»,— говорится в письме театра, опубликованном в «Российской газете».

Гастроли со спектаклем «Поминальная молитва» должны были пройти в октябре. В конце августа в Израиле объявили сбор подписей под призывом отменить гастроли «Ленкома», поскольку его руководство и актеры поддержали российскую специальную военную операцию на Украине. К 28 августа, когда стало известно об отмене гастролей, петицию подписали около 8 тыс. человек.

Продюсер израильского театра «Габима», организатора гастролей «Ленкома», Гади Орон говорил, что руководство не хочет разжигать еще больше разногласий среди общественности Израиля. В связи с этим, пояснял он, гастроли переносятся на неопределенный срок.

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