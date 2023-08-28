Гастроли «Ленкома» в Израиле перенесены из-за протестов

Гастроли драматического театра «Ленком» в тель-авивском театре «Габима» переносятся на неопределенный срок из-за протестов русскоязычных израильтян. Об этом сообщил Гади Орон — продюсер «Габима», который выступал организатором гастролей «Ленкома».

В заявлении господина Орона говорится, что ни он сам, ни руководство «Габимы» не ожидали такого негодования и не хотят разжигать еще больше разногласий среди общественности Израиля. «Посоветовавшись с руководством театра "Габима", мы решили освободить даты и отложить визит театральной труппы "Ленком" в Израиль до, как говорится, "шести вечера после войны"»,— сказано в сообщении продюсера, которое опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) журналистка израильского издания Haaretz Елизавета Розовская.

Фраза «в шесть вечера после войны» используется в качестве шутливого комментария к попытке назначить точный срок встречи задолго до нее. Впервые встречается в романе «Похождения бравого солдата Швейка» чешского писателя Ярослава Гашека. Солдат во время боевых действий назначил своим друзьям встречу в кабаке на шесть часов вечера «после войны». Популярным выражение стало благодаря советскому художественному фильму режиссера Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после войны» (1944).

«Ленком» должен был в конце октября показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. Однако после анонса театрального тура в интернете был объявлен сбор подписей с призывом отменить спектакли из-за того, что некоторые артисты поддерживают боевые действия на Украине. Ранее актер «Ленкома» Андрей Леонов пожертвовал свою машину санитарно-медицинским службам российской армии, а Виктор Раков и Олеся Железняк заявляли, что поддерживают действия российских властей на Украине.

Как сообщает издание Haaretz, всего за три дня петиция против гастролей театра «Ленком» собрала более 5 тыс. подписей. Израильский русскоязычный портал «Детали» со ссылкой на источники пишет, что спонсорами показов «Ленкома» в Израиле должны были стать департамент культуры при правительстве Москвы, Сбербанк, а также один из олигархов — посредством частной компании.