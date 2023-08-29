Тушение природного пожара в Геленджике осложняет сильный ветер

На месте природного пожара в Геленджике развернут оперативный штаб, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Борьбу с огнем осложняет ветер скоростью до 30 метров в секунду.

«В ликвидации возгорания задействованы наши пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы», – отметили в мэрии.

Работа вертолета Ми-8 приостановлена в темное время суток по технике безопасности. Огонь тушат вручную, всего на месте ЧП работаю 169 человек и 31 единица техники.

Очевидцы сообщают, что пожар в Геленджике приближается к «Сафари-парку», где обитают около 250 диких животных.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram