Удобрения ищут выход из Азовского моря

Отправители удобрений в мягких контейнерах (биг-бэгах), которым в марте запретили возить их через Керченский пролив, с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова просят Минтранс разрешить им отправлять невзрывоопасные грузы через азовские порты прежним путем. Речь идет о 3,5–4 млн тонн преимущественно российских и белорусских удобрений. Переориентация на Новороссийск невозможна из-за загруженности направления. Минтранс поддержал предложение при условии повышенных мер безопасности. Аналитики считают, что ситуация в черноморских портах в лучшую сторону пока не поменяется, поэтому нужно оживлять альтернативные маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минтранс поддержал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о возобновлении пропуска через Керченский пролив судов с грузами, упакованными в биг-бэги (мягкие контейнеры), при соблюдении ряда условий (письмо есть у “Ъ”). В Минтрансе от комментариев отказались.

Господин Титов обратился в Минтранс в конце июля. Он отметил, что мартовский запрет прохода через Керченский пролив грузов в универсальном мягком контейнере был введен без консультаций с предпринимательским сообществом и «не вполне обоснованно». Запрет был введен после восстановления Крымского моста после подрыва грузовика в октябре 2022 года. В июле Крымский мост был вновь атакован, на этот раз надводными дронами, и его автодорожная часть получила повреждения.

Основной экспортный груз в биг-бэгах — российские и белорусские удобрения. Источники “Ъ” среди производителей удобрений сказали, что по этому направлению идет около 10% российского экспорта, или примерно 3,5 млн тонн.

Александр Коноваленко, гендиректор «ТрансСервисТерминал-Юг» — организации, обратившейся к господину Титову,— пояснил “Ъ”, что годовой объем грузов в биг-бэгах, на которые распространился запрет, составляет порядка 3,7 млн тонн. Помимо невзрывоопасных удобрений группы карбамид, аммофос (производители — «Еврохим», «Уралкалий», «Беларуськалий», «Гродноазот», «Русский водород» и другие) под запрет попали пищевая кальцинированная сода, сода каустическая, каучук, медный купорос («Русский водород»), пропилены разных видов (СИБУР, ЛУКОЙЛ), пеллеты, продукция ЛПК, железистые кварциты и концентраты («Комбинат КМАруда»), термоантрациты, мраморная крошка, шлам и другие грузы.

Сейчас, уточнил господин Коноваленко, по причине запрета невозможна отгрузка продукции «Гродноазота», «Русского водорода» в Армянске, у которого стоит партия аммофоса, «Башкирской соды», СИБУРа с полипропиленовой крошкой, «Беларуськалия», работающего через экспедитора «Белтаможсервис». Часть этих грузов переориентировали на Новороссийск, рассказывает он, но там инфраструктура ограниченна.

Господин Титов отмечает, что рынок минудобрений упал на 35%, заводы не могут реализовать продукцию из-за переизбытка на внутреннем рынке и отсутствия отгрузки на экспорт. «Терминалы Новороссийского морского порта (НМТП) не могут взять на себя данный объем минудобрений»,— пишет он.

В ОАО РЖД по вопросу перевозок в Новороссийск сообщили, что сейчас «конвенционных ограничений в отношении контейнерных грузов в сообщении с НМТП нет», добавив, что фиксируют повышенный спрос на перевозки грузов на данном направлении, кроме того, на нем выполняется рекордный объем пассажирских перевозок на фоне ограничения авиасообщения.

«В этих условиях для обеспечения нормальной ритмичной работы компания просит грузоотправителей и грузополучателей ответственно подходить к планированию перевозок и исполнению своих обязательств»,— подчеркнули в ОАО РЖД.

Для решения проблемы с Керченским проливом господин Титов предлагает рассмотреть возможность разрешения провоза грузов в биг-бэгах с учетом соблюдения повышенных мер безопасности, а именно фасовки неопасных минудобрений (карбамид, аммофос и т. п.) в мягкий контейнер на территории портов Азовского бассейна в зоне таможенного и пограничного контроля и доставки груза до порта с использованием органов транспортной безопасности. А запрет на провоз аммиачной селитры предлагается сохранить. Минтранс в ответ пишет, что поддерживает предложение о фасовке в биг-бэги в зоне таможенного контроля в азовских портах и что она должна производиться, как и погрузка на судно, в присутствии и под контролем подразделений транспортной безопасности. Материалы Минтранс направил в ФСБ и при поступлении оттуда ответа даст ответ по существу поставленных вопросов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что подходы к портам юга и, в частности, Новороссийска в 2023 году критически перегружены и улучшения ситуации не предвидится. В этой связи целесообразно как можно скорее разблокировать каналы поставок, обеспечивая поставку невзрывоопасных грузов через Керченский пролив. В дальнейшем, полагает эксперт, с учетом того что высокая степень террористической угрозы будет сохраняться еще долго, России нужно подумать о долгосрочной модели обеспечения безопасности грузопотоков, в том числе за счет усиления аппаратного и телеметрического контроля, не допуская перегибов, которые блокируют перевозки значительных объемов грузов. Также, по его мнению, необходимо отдельно проработать вопросы снижения рисков при перевозке взрывоопасных грузов, таких как аммиачная селитра.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко