Смольный скорректирует внимание к спецшколам

Майский скандал вокруг василеостровской коррекционной школы № 4 в Санкт-Петербурге сподвиг городские власти усилить контроль за образовательными учреждениями. Теперь в классах могут появится видеокамеры, а психологическая обстановка будет постоянно мониториться. Однако допуск в школы НКО, на котором настаивают правозащитники, все еще остается под большим вопросом. В Смольном считают, что такая мера требует «дополнительной проработки», у общественников, в свою очередь, готового решения пока тоже нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге после скандального случая в специальной коррекционной школе Василеостровского района (ГБОУ № 4) за образовательными учреждениями, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), усилят контроль. Об этом можно сделать вывод из официального ответа от комитета по образованию Смольного, который поступил на запрос петербургского юриста-правозащитника Никиты Сорокина. В частности, в документе говорится (копия имеется в распоряжении редакции «Ъ-СПб»), что районным администрациям рекомендовано озаботиться оснащением школ системами видеонаблюдения, провести мониторинг психологической обстановки, проконтролировать рабочее время сотрудников школы и провести разъяснительные беседы с директорами и учителями о необходимости соблюдать законодательство при работе с детьми-инвалидами. «Считаю, что администрации города и районов серьезно подошли к вопросу о недопущении той ситуации, которая сложилась»,— отметил Никита Сорокин.

Однако, по словам правозащитника, предложение о проведении некоммерческими общественными организациями (НКО) «постоянного независимого контроля за процессом обучения детей» не было удовлетворено. Он отметил, что по данному вопросу комитет указал, что требуется «дополнительная проработка» совместными усилиями школ, районных администраций и самих НКО.

При этом в разговоре с «Ъ-СПб» господин Сорокин согласился, что организация общественного контроля в школах, где обучаются особенные дети, действительно нуждается в обсуждении. «В каком виде и как он будет функционировать — это нужно обсуждать. Дело в том, что у нас школы, как правило, закрытого формата. Когда мы посещаем их, то нас водят как под конвоем. С одной стороны, контроль — это хорошо, но с другой — общественные организации туда попасть не могут»,— сказал он.

Также, по мнению юриста, ситуацию с образовательным процессом осложняют сегодняшние реалии, когда учителя, помимо прямых обязанностей, вынуждены работать как административный ресурс — например, пояснил он, участвовать в проведении выборов и тому подобных вещей. «Любой педагог выгорает: выборы, нагрузка по документам, ответственность перед законом — сложно установить, когда наступает выгорание, но оно наступает, поэтому с учителями тоже нужна комплексная работа»,— подчеркнул он.

Согласно статистике профильного комитета, количество детей с ОВЗ, которым в Санкт-Петербурге оказываются образовательные услуги в 2022/2023 учебном году, составляет 38 932 человек дошкольного возраста и 24 336 — школьного, что составляет 7,5% от общей численности обучающихся.

24 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истязании по результатам доследственной проверки в коррекционной школе № 4. Основанием стали жалобы семей учеников на нарушение прав и недопустимое поведение педагогов по отношению к детям. Следом прокуратура инициировала еще одно разбирательство в отношении учреждения, касающееся ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних работниками образовательной организации.

Андрей Кучеров