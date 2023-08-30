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«Автомобилист» выезжает за медалями

В Екатеринбурге 2 сентября откроется новый хоккейный сезон

В предстоящем сезоне ХК «Автомобилист» будет бороться за медали, пообещали на пресс-конференции главный тренер клуба Николай Заварухин и директор Максим Рябков. Все легионеры сохранили место в составе команды. Первый матч «Автомобилист» проведет 2 сентября против магнитогорского «Металлурга».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин и директор Максим Рябков во вторник, 29 августа, приняли участие в пресс-конференции, посвященной открытию сезона.

«Этот сезон особенный, мы хотим провести его во славу нашего города, которому исполняется 300 лет, и наших болельщиков. Задачи ясны по умолчанию — обязаны бороться за медали. Какие именно — жизнь покажет, но борьба за медали должна быть в головах наших хоккеистов»,— подчеркнул Максим Рябков.

Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ и не смог пройти дальше первого этапа плей-офф: в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» проиграл «Металлургу» (счет в серии 3:4)

В составе команды появились новые игроки: вратарь Евгений Аликин, защитники Кирилл Воробьев и Максим Осипов, нападающий Алексей Бывальцев. «Всех, кого намечали, мы взяли: вратаря Евгения Алкина, защитника оборонительного плана Кирилла Воробьева — лучшего в прошлой регулярке по количеству заблокированных бросков. Хотели создать команду с тремя креативными звеньями, пригласили Алексея Бывальцева и Максима Осипова»,— рассказал господин Рябков.

Николай Заварухин добавил, что все легионеры после отпуска вернулись в клуб. «И Волк, и Блэкер, и Брукс Мейсек приехали вовремя и стали готовиться»,— сообщил он.

За прошлый сезон нападающий Кертис Волк провел 63 матча и забил 18 голов, защитник Джесси Блэкер провел 58 матчей и забил 4 гола, нападающий Брукс Мэйсек провел 71 игру и забил 38 голов. В прошлом году Брукс Мэйсек стал лучшим снайпером в гонке бомбардиров КХЛ, он стал первым игроком, пробившим 20 шайб в сезоне.

По словам Николая Заварухина, в команде создана рабочая обстановка.

«Расслабленности нет. Есть ребята из “Горняка” (фарм-клуб “Автомобилиста”.— «Ъ-Урал»), которые могут заменить кого-то в случае травм — мы это проходили в прошлом году»,— пояснил он.

Новый сезон «Автомобилист» откроет 2 сентября в Екатеринбурге матчем с магнитогорским «Металлургом».

Домашние игры пока будут проходить в КРК «Уралец». Как пояснил Максим Рябков, строительство ледовой «УГМК-Арены» должно завершиться к декабрю 2024 года. «Строительство арены идет своим чередом. Оборудование закуплено, идет монтаж»,— пояснил он.

Елена Медведева

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