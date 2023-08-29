МИД Финляндии перезапустил прием заявлений на визу в Петербурге через VFS Global

Министерство иностранных дел Финляндии 29 августа сообщило, что в связи с решением властей РФ закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге обязанности по консульским и въездным вопросам будет исполнять посольство в Москве, а заявления на визу можно будет подать с 1 сентября в центрах VFS Global.

«С начала сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы»,— говорится в сообщении финского МИДа.

В центрах VFS Global заявления будут приниматься с понедельника по пятницу. Записаться можно на сайте компании. По вопросам, касающимся вида на жительство, нужно обращаться в посольство в Москве. Заявки на получение вида на жительство будут принимать три дня в неделю — с понедельника по среду. Записаться на подачу заявки можно также через сайт VFS Global.

«Количество мест, доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено по сравнению с предыдущими уровнями из-за ограниченности ресурсов»,— отмечается в сообщении ведомства.

С 30 сентября 2022 года Финляндия перестала выдавать россиянам туристические визы и впускать в страну по шенгенским визам. Транзит в другие страны ЕС через территорию Финляндии также не допускается. 27 июня 2023 года власти Финляндии объявили о намерении ужесточить ограничения на въезд в страну граждан России. В ответ МИД РФ отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства в Петербурге и объявил персонами нон грата девять сотрудников посольства и генконсульства.

Петр Бузлаев