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Коммерсантъ FM
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Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты могут участвовать в соревнованиях с 26 февраля 2024 года, следует из пресс-релиза BWF.

В федерации отметили, что решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). BWF создаст комиссию по отбору спортсменов для проверки заявок спортсменов из России и Белоруссии.

Запрет на участие российских и белорусских атлетов в соревнованиях BWF был введен в марте 2022 года, после начала специальной военной операции. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить на соревнования в нейтральном статусе спортсменов, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами нацбезопасности.

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