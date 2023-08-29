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В народной премии Е1.ru появилось шесть новых номинаций

В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» прошла презентация предстоящей народной премии Е1.ru, которая ежегодно вручается в разных номинациях с 2017 года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказала креативный продюсер народной премии Оксана Маклакова, вместо 10 номинаций будет 11, причем более половины — новые. Жители Екатеринбурга смогут выбирать лучшие компании в следующих номинациях:

  • салон красоты года,
  • бар года,
  • работодатель года,
  • образовательный центр года,
  • сделано на Урале,
  • стоматология года,
  • танцевальная студия года,
  • автосервис года,
  • пекарня года,
  • доставка года.

Главный редактор Е1.ru Александр Ашбель отметил, что новая номинация «малый бизнес года» — редакционная. Претенденты могут подать заявки, редакция отберет 10 лидеров, а затем победителя.

Выдвижение номинантов жителями города начнется с 30 августа, 19 сентября будет сформирован шорт-лист, с 20 сентября по 19 октября пройдет народное голосование.

Церемония вручения народной премии Е1.ru состоится 20 октября в ККТ «Космос». Как и в прошлом году ведущими будут Екатерина Варнава и Андрей Малахов.

София Ерюжева

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