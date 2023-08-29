В народной премии Е1.ru появилось шесть новых номинаций

В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» прошла презентация предстоящей народной премии Е1.ru, которая ежегодно вручается в разных номинациях с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказала креативный продюсер народной премии Оксана Маклакова, вместо 10 номинаций будет 11, причем более половины — новые. Жители Екатеринбурга смогут выбирать лучшие компании в следующих номинациях:

салон красоты года,

бар года,

работодатель года,

образовательный центр года,

сделано на Урале,

стоматология года,

танцевальная студия года,

автосервис года,

пекарня года,

доставка года.

Главный редактор Е1.ru Александр Ашбель отметил, что новая номинация «малый бизнес года» — редакционная. Претенденты могут подать заявки, редакция отберет 10 лидеров, а затем победителя.

Выдвижение номинантов жителями города начнется с 30 августа, 19 сентября будет сформирован шорт-лист, с 20 сентября по 19 октября пройдет народное голосование.

Церемония вручения народной премии Е1.ru состоится 20 октября в ККТ «Космос». Как и в прошлом году ведущими будут Екатерина Варнава и Андрей Малахов.

София Ерюжева

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