Зарубежные СМИ: Уйдет ли в отставку президент Федерации футбола Испании?

В Федерации футбола Испании призвали Луиса Рубиалеса уйти в отставку. С таким заявлением выступили главы региональных органов объединения, пишет Bloomberg. Скандал прогремел после того, как президент футбольной федерации поцеловал в губы звездную нападающую национальной сборной Дженни Эрмосо. Позднее Рубиалес утверждал, что все произошло по согласию, и сначала многие коллеги поддержали его, уточняет агентство. Но затем главы региональных органов объединения заявили, что «после недавних событий и неприемлемого поведения, которое нанесло большой ущерб имиджу испанского футбола, мы требуем, чтобы Луис Рубиалес немедленно ушел в отставку». Зарубежные СМИ обсуждают подробности произошедшего. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina, Reuters Фото: Juan Medina, Reuters

Заявление глав региональных органов ассоциации стало серьезным ударом для Рубиалеса, пишет Bloomberg. До сих пор они считались его самыми преданными сторонниками, многие обязаны ему своей карьерой. Но теперь коллеги назвали его поведение неприемлемым и наносящим большой ущерб имиджу испанского футбола.

И это были те же мужчины, которые 25 августа аплодировали Рубиалесу после дерзкой речи — он тогда заявил, что не намерен сдаваться, выступил против «фальшивого феминизма» и заверил, что поцелуй произошел по согласию обеих сторон.

Футболистка Дженнифер Эрмосо, правда, поспешила эти слова опровергнуть — разрешения она не давала. И бастион поддержки Рубиалеса рухнул. Среди покинувших его союзников, например, главный тренер женской сборной Хорхе Вильда, который считался другом президента федерации, пишет The Guardian. Он также был в аплодировавшей Рубиалесу толпе и поменял позицию менее чем через сутки. То же сделал и тренер мужской сборной. Поведение Рубиалеса осудили и самые влиятельные футбольные клубы страны — от «Реала» до «Барселоны».

Сотни людей собрались на центральной площади Мадрида и призвали Рубиалеса уйти в отставку. Министр труда страны Иоланда Диас тоже была там и заявила, что инцидент продемонстрировал «худшее в испанском обществе, в структурном мачизме этой страны». Она добавила, что функционеры «аплодировали, унижали и высмеивали спортсменку, которую обязаны защищать согласно закону».

Этот поцелуй стал олицетворением поколенческого и культурного разлома в обществе, заключает The New York Times. Но на фоне недавних выборов, которые отвергли ностальгическую и антигендерную политику крайне правых, испанский истеблишмент выбрал сторону, и явно не Рубиалеса.

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