В Ульяновске задержан депутат гордумы по подозрению в посредничестве во взятке

Во вторник, 29 августа, в помещении гордумы Ульяновска сотрудниками управления Федеральной службы безопасности был задержан депутат городского представительного органа, председатель комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку Сергей Гулькин.

В региональном управлении Следственного управления Следственного комитета России, куда был доставлен депутат для проведения следственных действий, а также в УФСБ от комментариев отказываются, но факт задержания не опровергают.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «Ъ», что депутат задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По неофициальным предварительным данным других источников, речь идет о 1,5 млн руб.

Сергею Гулькину 38 лет. У него высшее образование (специальность — «менеджмент организации»), второе высшее образование (по специальности «юриспруденция») он получил в РАНХиГС. В 2008 году работал инструктором и главным специалистом в аппарате заксобрания Ульяновской области, помощником депутата. С 2014 по 2017 год был руководителем ульяновского реготделения «Молодой гвардии "Единой России"», а затем — руководителем партийного проекта «Единой России» (ЕР) «Народный контроль».

В 2015 году господин Гулькин был избран депутатом гордумы Ульяновска V созыва, а затем, в 2020 году,— депутатом гордумы VI созыва.

В феврале 2019 года Сергей Гулькин был исключен из «Единой России» после партийного расследования обстоятельств ДТП, совершенного депутатом в нетрезвом состоянии в декабре 2018 года на Императорском мосту в Ульяновске. После исключения из партии депутат нередко критиковал действия «Единой России», в то же время весной этого года участвовал в праймериз ЕР по выборам депутатов регионального заксобрания, но не прошел их по формальным основаниям.

В гордуме Сергей Гулькин возглавляет комитет по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку.

Сергей Титов, Ульяновск