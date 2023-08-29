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Коммерсантъ FM
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Polymetal завершил делистинг с Лондонской биржи

Polymetal завершила процесс делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE) и после перевода всех активов под юрисдикцию Казахстана, сообщила пресс-служба компании. В августе Polymetal перешел из юрисдикции британского Джерси в столицу Казахстана.

После редомиляции акции Polymetal перестали соответствовать требованиям Лондонской биржи. Торги на LSE прекратились 1 августа и возобновились уже на Астанинской международной бирже (AIX) 10 августа.

В октябре 2022 года глава компании Виталий Несис рассказал газете Financial Times о переходе в новую страну и начале разделения активов. Так, согласно заявлению Polymetal от 19 июля 2022 года, основная цель этой сделки — «восстановить акционерную стоимость компании».

На время перерегистрации компании торги акциями Polymetal приостановили и на Московской бирже. 9 августа господин Несис предполагал, что торги возобновятся до конца месяца.

В марте «Ъ» писал, что из-за последствий санкций Polymetal ищет варианты разделения активов. Один из них — продажа третьей стороне, но для этого необходимо сменить регион.

Подробнее — в материале «Ъ» «Polymetal погладили против Джерси».

Петр Бузлаев

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