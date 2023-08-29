Путин: нужно, чтобы у людей не возникали ситуации, когда им нечем оплатить долги

Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым заявил, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги,— это проблема государства. Президент подчеркнул необходимость повышать уровень благосостояния людей, чтобы у них не возникали таких жизненных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дмитрий Аристов

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Дмитрий Аристов

Фото: пресс-служба президента РФ

В ходе рабочей встречи директор ФССП рассказал главе государства о росте кредитной задолженности, в том числе и предъявляемой на исполнение в службу. По словам Дмитрия Аристова, сейчас на рассмотрении ФССП 12,7 млн документов на сумму 2 трлн руб. «Это очень много»,— подчеркнул господин Аристов.

По словам Дмитрия Аристова, среднестатистическими должниками являются граждане в возрасте 30–45 лет. Средняя сумма долга — около 173 тыс. руб. по одному исполнительному производству. «Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жилье, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя. С этих людей практически взять нечего. Тем не менее мы стараемся»,— добавил господин Аристов.

Владимир Путин, в свою очередь, поинтересовался, как у указанной категории граждан возникли долги. «Мы анализируем ситуацию. Многие из них — должники не только по кредитам, но и должники по платежам за ЖКХ, в топливно-энергетической сфере, занимают у соседей — не отдают, те просуживают, предъявляют, комплексно — такая "профессия", профессиональный должник»,— объяснил директор ФССП.

Президент обратил внимание, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги,— это проблема государства. «Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда»,— заключил Владимир Путин.

По данным ФССП, в первом полугодии число неплательщиков по банковским кредитам достигло 17,7 млн. Это на четверть, или на 3,3 млн, больше, чем годом ранее (14,4 млн). С неплательщиков планируется взыскать в общей сложности 2,5 трлн руб. по сравнению с 2,4 трлн руб. годом ранее. Больше всего должников в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.