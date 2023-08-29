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Коммерсантъ FM
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Вертолет Ми-8 ФСБ упал в Челябинской области

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области, предварительно известно о гибели трех членов экипажа, сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер. По его словам, вертолет принадлежал ФСБ России.

«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали»,— написал господин Текслер в своем официальном Telegram-канале.

Вертолет упал неподалеку от поселке Прудный, подтвердил глава муниципалитета Евгений Ваганов. По словам чиновника, сейчас он едет на место крушения Ми-8.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, причиной крушения вертолета Ми-8 стал отказ техники во время выполнения учебно-тренировочного полета. В ходе полета пилоты отрабатывали маневр «взлет-посадка».

ГУ МЧС позднее сообщило, что открытое горение на месте падения вертолета ликвидировано, найдены три тела.

Александр Кислов

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