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Коммерсантъ FM
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«Главной звездой выставки стал Citroen Type Holidays»

Дмитрий Гронский — о премьерах Caravan Salon 2023

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие кемперы были представлены на выставке в Дюссельдорфе.

Фото: Citroen

Фото: Citroen

В Дюссельдорфе начал работу Caravan Salon 2023 — ежегодная выставка, по праву считающаяся главным смотром всего, что имеет отношение к путешествиям на автомобилях, специально для этого дела подготовленных.

Казалось бы, еще лет пять назад такое времяпрепровождение считалось в основном уделом состоятельных пенсионеров, проживающих в благополучных странах, где буквально на каждом пятачке есть охраняемые стоянки для автодомов и дач-прицепов с возможностью подключиться к воде, электричеству и прочим коммуникациям.

Но случившаяся пандемия и общая нестабильность, которая наблюдается в мире последние годы, спровоцировали глобальный всплеск интереса к поездкам на обитаемых автомобилях разной степени автономности.

Самыми ожидаемыми премьерами выставки стали автодома на платформе нового Mercedes-Benz V-Класса и VW Multivan седьмого поколения.

«Мерседесовский» Marco Polo удивил регулируемой пневмоподвеской. То есть теперь автомобиль можно припарковать на кочках, но добиться того, чтобы пол в салоне был горизонтальным, а тарелки и стаканы не съезжали по поверхности раскладного столика.

Изменения, случившиеся в VW California, более радикальные. Теперь у жилого автомобиля сдвижная дверь расположена не только по правому, но и по левому борту. Из-за этого кухонный угол, в который входит плита, мойка и холодильник пришлось сдвинуть в сторону багажника.

И теперь этой походной кухней можно пользоваться, находясь не только внутри салона, но и снаружи, стоя под своеобразным навесом, которым становится поднятая задняя дверь.

Но, безусловно, главной звездой выставки стал Citroen Type Holidays, который замечателен не своей начинкой, а внешним видом. За счет облицовки кузова рифлеными панелями, автомобиль стал похож на культовый фургон Citroen Type H, выпускавшийся по Франции с 1947-го по 1981-й годы, который и сегодня можно встретить на улице в роли кафе на колесах или рекламного автомобиля.

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