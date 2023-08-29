Porsche представил 740-сильный Cayenne Turbo E-Hybrid

Компания Porsche представила флагманскую модификацию кроссовера Cayenne — исполнение Turbo E-Hybrid, доступное как для базовой модели, так и для купе-кроссовера Cayenne Coupe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT-Package Фото: Porsche Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT-Package Фото: Porsche Следующая фотография 1 / 2 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT-Package Фото: Porsche Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT-Package Фото: Porsche

Автомобиль оснащен 600-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8, который сочетается со 176-сильным электромотором, встроенным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Батарея на 25,9 кВт·ч позволяет проехать до 80 км на электротяге.

Оснащение новинки включает в себя пневмоподвескоу, электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала PTV Plus, а за доплату предложены активные стабилизаторы поперечной устойчивости PDCC и полноуправляемое шасси.

Для Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe доступен пакет GT Package, который включает в себя часть элементов от Porsche Cayenne Turbo GT — заниженную на 10 мм подвеску, увеличенный развал передней оси, более широкие передние колеса, карбон-керамические тормоза, углепластиковую крышу и 22-дюймовые колеса.

Визуально версия Turbo E-Hybrid отличается особым аэродинамическим обвесом с увеличенными воздухозаборниками, сдвоенными ходовыми огнями, сдвоенными патрубками выхлопной системы и красными тормозными суппортами. В салоне появилось спортивное мультифункциональное рулевое колесо и отделка салона текстилем Race-Tex.

Новый Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid уже доступен к заказу. Напомним, обновленный Porsche Cayenne был показан весной 2023 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK