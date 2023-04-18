Porsche представил обновленный кроссовер Cayenne

Компания Porsche официально представила обновленный кроссовер Cayenne и купе-кроссовер Cayenne Coupe, которые выйдут на рынок в 2023 году.

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Автомобиль получил измененную внешность за счет переоформленных бамперов, переработанных фар и фонарей, нового капота и передних крыльев, а также колес с новым дизайном. Предусмотрены новые варианты окраски кузова, а для версии Turbo GT доступен расширен углепластиковый декор экстерьера.

Автомобиль получил полностью новую переднюю панель, выполненную в стиле электромобиля Porsche Taycan. В распоряжении водителя будет изогнутый 12,6-дюймовый экран цифровой панели приборов, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, отдельный сенсорный экран управления климатической системой и опциональный 10,9-дюймовый монитор со стороны переднего пассажира.

Кроссовер оснастят рулевым колесом от спорткара Porsche 911, с вынесенным на него селектором выбора режимов движения Normal, Offroad, Sport и Sport Plus, а также другими органами управления. Традиционный селектор коробки передач будет заменен миниатюрным джойстиком, расположенным на передней панели около панели приборов.

Обновленные Cayenne получили переработанную подвеску, а также более мощные двигатели. Все кроссоверы оснащены бензиновыми двигателями: Cayenne имеет 353-сильный 3-литровый V6, Cayenne S — 474-сильным 4-литровым V8, 470-сильный Cayenne E-Hybrid получил 177-сильный электромотор и батарею на 25,9 кВт·ч, позволяющую проехать на электротяге до 90 км. Флагманский Cayenne Turbo GT имеет 659-сильный 4-литровый V8. Все моторы сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Обновленный Porsche Cayenne появится в продаже до конца 2023 года, а позднее будут представлены остальные модификации рестайлингового кроссовера.

Максим Вершинин

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