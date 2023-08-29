Песков назвал большим успехом первый полет импортозамещенного самолета SJ-100

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим успехом первый полет импортозамещенного российского самолета SJ-100. По словам представителя Кремля, провести полет нового лайнера удалось «в рекордно короткие сроки».

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«Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины. Работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что российских авиастроителей «можно поздравить» с успешным первым полетом SJ-100.

По информации Минпромторга РФ, сегодня утром, 29 августа, опытный образец российского импортозамещенного самолета SJ-100 совершил первый полет. В ведомстве подчеркнули, что в ходе испытаний подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость в воздухе. Ранее министерство сообщало, что первый полет импортозамещенного лайнера будет осуществляться с франко-российскими двигателями SaM-146 в связи с «ускорением программы испытаний».

О проблемах с SJ-100 на фоне санкций — в материале «Ъ» «Sukhoi в остатке».

Александр Кислов