Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Опытный образец российского импортозамещенного самолета SJ-100 совершил первый полет, сообщил Минпромторг. Как утверждается, в ходе испытаний подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость в воздухе. Ранее сообщалось, что первый полет будет осуществляться с франко-российскими двигателями SaM146.

Полет был совершен в Комсомольске-на-Амуре. Он длился 54 минуты на высоте до 3 тыс. м и скорости до 343 км/ч. В экипаж входили летчики-испытатели Леонид Чикунов, Дмитрий Деменев и инженер-испытатель Денис Велижанин. Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

Как рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, в самолете установлены российские авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Всего замещено около 40 систем и агрегатов. «Первый полет "Суперджета", созданного по программе импортозамещения систем и компонентов — успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации "Ростех"»,— говорится в комментарии вице-премьера в Telegram-канале Минпромторга.

Опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха»). В июне сообщалось, что первый полет будет проходить с российско-французскими двигателями SaM146. Это объяснялось «ускорением программы испытаний».

Минпромторг утверждает, что второй опытный образец SJ-100 с двигателями ПД-8 также в ближайшее время начнет программу летных испытаний. Сейчас двигатели проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

О проблемах с SSJ 100 на фоне санкций — в материале «Ъ» «Sukhoi в остатке».

Леонид Уварчев