В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Ярославль

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» сформировала летную программу по маршруту Пермь — Ярославль в рамках сентябрьского расписания. По информации на сайте пермского аэропорта, с 12 по 29 сентября перевозчик планирует выполнять по этому направлению два перелета в неделю, по вторникам и пятницам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Осуществлять рейсы будет ВС Bombardier. Время полета составит 1 час 50 минут из Перми в Ярославль и 1 час 40 минут из Ярославля в Пермь. Данных о ценах билетов на данный момент нет.

Ранее краевой минтранс подвел итоги отбора авиаперевозчиков по субсидируемым маршрутам. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила три маршрута: Пермь — Нижний Новгород, Пермь — Барнаул и Пермь — Ярославль.