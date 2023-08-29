На Кубани началась уборка подсолнечника и кукурузы

В Краснодарском крае приступили к уборке подсолнечника и кукурузы. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, эти культуры поставляются в другие регионы РФ и дружественные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

По словам главы Кубани, из подсолнечника в крае ежегодно производят 600 тыс. тонн масла. Внутренняя потребность составляет около 100 тыс. тонн. По объему экспорта растительных масел регион на протяжении многих лет входит в пятерку лидеров в стране. Выращиваемую кукурузу перерабатывают в патоку, крахмал и мальтодекстрин, который необходим для детского и спортивного питания, а также кондитерской продукции и кормов для животных.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, лидерами по площадям подсолнечника являются Новопокровский, Кущевский, Каневский, Крыловский и Ейский районы. Больше всего кукурузы выращивают в Отрадненском, Лабинском, Курганинском и Новокубанском районах. Также в хозяйствах Кубани убирают сою на площади 170 тыс. га.

В 2022 году Краснодарский край экспортировал масложировую продукцию на рекордные 1 млрд долларов, что на 48% больше, чем годом ранее. С начала 2023 года объем поставок масличных культур превысил 600 млн долларов.

Татьяна Ручкина

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