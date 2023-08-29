В Ростове-на-Дону стартовало строительство завода по производству ноутбуков

Российская компания ГК «Бештау» приступила к строительству собственного производства компьютерной техники стоимостью 8 млрд руб. в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Днем 28 августа прошла церемония открытия символического знака завода. В ней принял участие и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Согласно планам инвестора, строительство будет завершено в 2025 году. Завод будет состоять из пяти корпусов. Здесь будет создано 700 новых рабочих мест.

Производственная мощность предприятия составит на первом этапе 50 тыс. единиц техники,а на последующих — увеличится вдвое. Также на предприятии будет открыто производство литий-ионных батарей.

Анастасия Назарова