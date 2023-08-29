Суд отменил регистрацию двух кандидатов в депутаты верховного совета Хакасии

Верховный суд Хакасии отменил регистрацию двух кандидатов в депутаты верховного совета (ВС) региона. Решения были приняты по искам республиканской избирательной комиссии.

Судебные заседания по административным искам состоялись 28 августа. Избирком добивался отмены регистрации Александра Фисенко и Артема Байкалова. Пожарный Артем Байкалов был выдвинут партией «Новые люди», он занимает первую строчку в пятой территориальной группе кандидатов. Помощник машиниста тепловоза Александр Фисенко был выдвинут КПРФ (четвертая строчка в восьмой региональной группе).

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в республиканском избиркоме, уже после регистрации этих кандидатов комиссия получила информацию о наличии у них «зарубежных финансовых активов», что недопустимо. «Решения не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в вышестоящую инстанцию»,— уточнил Telegram-канал судов Хакасии.

Выборы депутатов ВС пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский