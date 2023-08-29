Экс-начальник УМВД Перми может стать заместителем главы города

Как стало известно «Ъ-Прикамье», экс-начальник УМВД Перми, начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров рассматривается на должность замглавы города по безопасности. Об этом сообщают несколько источников, близких к городским властям. Сейчас обязанности заместителя главы Перми по направлению «Общественная безопасность» исполняет руководитель аппарата мэрии Александр Молоковских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По другой версии, Алексей Туров может занять пост заместителя министра территориальной безопасности Пермского края. Господин Туров возглавляет департамент общественной безопасности Перми с февраля 2022 года.