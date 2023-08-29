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Коммерсантъ FM
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ТАСС: завершено расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко

Следственное управление СКР по Донецкой народной республике завершило расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Подробности не приводятся.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с 2014 года. Он был убит при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Вместе с ним погиб его телохранитель, 12 человек получили ранения. Правоохранительные органы ДНР называли происшедшее терактом и обвиняли в убийстве Украину. Киев отвергал обвинения.

Подробнее об убийстве господина Захарченко — в материале «Ъ» «Теракт между Москвой и Киевом».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Прощание с Александром Захарченко

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Церемония прощания с главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко прошла в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко

Церемония прощания с главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко прошла в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

По данным представителя администрации ДНР, проститься с погибшим пришли более 120 тыс. человек

По данным представителя администрации ДНР, проститься с погибшим пришли более 120 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская (слева) и вдова Александра Захарченко Наталья (справа) во время церемонии

Зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская (слева) и вдова Александра Захарченко Наталья (справа) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Вся центральная часть Донецка была полностью перекрыта для транспорта

Вся центральная часть Донецка была полностью перекрыта для транспорта

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Тысячи человек выстроились в очередь в несколько километров, чтобы возложить цветы к гробу Александра Захарченко

Тысячи человек выстроились в очередь в несколько километров, чтобы возложить цветы к гробу Александра Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников (в центре)

Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай (в центре)

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Официальными днями траура в ДНР объявлены 1, 2 и 3 сентября

Официальными днями траура в ДНР объявлены 1, 2 и 3 сентября

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Слева направо: глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов во время церемонии

Слева направо: глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Глава республики Крым Сергей Аксенов (в центре, слева) и председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин (в центре, справа)

Глава республики Крым Сергей Аксенов (в центре, слева) и председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин (в центре, справа)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Главу ДНР похоронят на Аллее Героев в Донецке

Главу ДНР похоронят на Аллее Героев в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Цветы несут и к месту гибели Александра Захарченко в кафе «Сепар», которое находится в одном квартале от театра оперы и балета

Цветы несут и к месту гибели Александра Захарченко в кафе «Сепар», которое находится в одном квартале от театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (в центре)

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

После завершения церемонии прощания состоялось траурное шествие по улице Артема

После завершения церемонии прощания состоялось траурное шествие по улице Артема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Александр Захарченко погиб 31 августа в центре Донецка в результате взрыва в кафе «Сепар». Также погиб его телохранитель. Ранения получили несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР. Силовые органы ДНР уже задержали подозреваемых — по их словам, это украинские диверсанты

Александр Захарченко погиб 31 августа в центре Донецка в результате взрыва в кафе «Сепар». Также погиб его телохранитель. Ранения получили несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР. Силовые органы ДНР уже задержали подозреваемых — по их словам, это украинские диверсанты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

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Церемония прощания с главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко прошла в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

По данным представителя администрации ДНР, проститься с погибшим пришли более 120 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская (слева) и вдова Александра Захарченко Наталья (справа) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Вся центральная часть Донецка была полностью перекрыта для транспорта

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Тысячи человек выстроились в очередь в несколько километров, чтобы возложить цветы к гробу Александра Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Официальными днями траура в ДНР объявлены 1, 2 и 3 сентября

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Слева направо: глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Глава республики Крым Сергей Аксенов (в центре, слева) и председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин (в центре, справа)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Главу ДНР похоронят на Аллее Героев в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Цветы несут и к месту гибели Александра Захарченко в кафе «Сепар», которое находится в одном квартале от театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

После завершения церемонии прощания состоялось траурное шествие по улице Артема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

Александр Захарченко погиб 31 августа в центре Донецка в результате взрыва в кафе «Сепар». Также погиб его телохранитель. Ранения получили несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР. Силовые органы ДНР уже задержали подозреваемых — по их словам, это украинские диверсанты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Белоус  /  купить фото

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