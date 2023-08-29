ТАСС: завершено расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко

Следственное управление СКР по Донецкой народной республике завершило расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Подробности не приводятся.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с 2014 года. Он был убит при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Вместе с ним погиб его телохранитель, 12 человек получили ранения. Правоохранительные органы ДНР называли происшедшее терактом и обвиняли в убийстве Украину. Киев отвергал обвинения.

Подробнее об убийстве господина Захарченко — в материале «Ъ» «Теракт между Москвой и Киевом».

Леонид Уварчев