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Соавтор учебника по истории заявил, что Крымский мост появился в пособии после слов Путина

Гаспарян: Крымский мост появился в учебнике по истории после слов Путина

Крымский мост появился на обложке новых учебников по истории 10–11-х классов после слов президента Владимира Путина, рассказал один из авторов пособия, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян. По его словам, глава государства критиковал версию учебника 2021 года, в которой не упоминался Крымский мост.

Господин Гаспарян представлен соавтором нового учебника в новостях СМИ МИА «Россия сегодня». Сам он в интервью «Спутник в Крыму» (входит в холдинг) рассказывал о работе над учебником, который вышел в 2021 году.

«Учебник вышел. Потом президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?"»,— рассказал господин Гаспарян.

Соавтор учебника считает позицию президента правильной, так как возведение Крымского моста — «это событие эпохальное». Поэтому его не удивляет, что в новом учебнике он изображен на обложке. Крымскому мосту в новом пособии посвящен один из разделов.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту Владимиру Путину о новом учебнике истории для 11-го класса, по которому школьники начнут учиться с 1 сентября, в начале августа. Учебник был подготовлен «в кратчайшие сроки» при участии помощника президента Владимира Мединского, а также ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна. Авторы полностью переписали разделы с 1970-х по нулевые.

Леонид Уварчев

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