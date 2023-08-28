Глава СПЧ попросил МИД РФ защитить русскую пару, избитую в Бишкеке

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в министерство иностранных дел РФ в связи с избиением в Киргизии русской пары. Он отметил, что об инциденте стало известно только недавно из соцсетей, хотя драка произошла еще в начале августа. Как говорится в сообщении СПЧ, русскую пару избили за «этническую нечистоту».

В письме господина Фадеева избитых называют россиянами, однако в киргизских СМИ их гражданство не упоминалось. Посольство РФ утверждало, что конфликтная ситуация произошла «с одним из соотечественников».

«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию»,— говорится в письме господина Фадеева, которое в том числе направлено статс-секретарю — замглавы МИД РФ Евгению Иванову. Выдержки опубликованы в Telegram-канале СПЧ.

Драка произошла 3 августа в кафе «Сария». Пострадавшие — бишкекчанка Карина Мамасадыкова и ее муж Родион Омельченко, говорилось в сообщениях киргизских СМИ. В середине августа госпожа Мамасадыкова обратилась в редакцию Kaktus.media. Она рассказала о произошедшем и пожаловалась на бездействие правоохранительных органов. В СМИ также было опубликовано видео драки с пострадавшей стороны, а также с камер видеонаблюдения. Как следовало из слов госпожи Мамасадыковой, группа людей приставала в кафе к лицам славянской внешности, избила толпой ее мужа и пыталась отобрать у нее телефон. У нее также были зафиксированы травмы.

По словам пострадавшей, милиция вместо того, чтобы задержать нападавших, уговаривала не писать заявление и в отделении отказывалась вызывать скорую помощь. Заявление в итоге было принято, но никаких действий со стороны правоохранительных органов длительное время не было. Позднее стало известно, что было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», но предполагаемых нападавших после допроса отпустили. Один из подозреваемых был задержан только 22 августа. Суд отправил его в СИЗО на один месяц.

В отношении другого подозреваемого пострадавшие отозвали заявление. Они опубликовали видео примирения сторон. Речь идет о мужчине, который выхватывал телефон из рук Карины Мамасадыковой. Она рассказала, что мужчина попросил прощения и «нацию не затрагивал, в драке не участвовал».

Посольство России в Киргизии отреагировало на инцидент 21 августа. Дипмиссия только заявила, что «позитивно воспринимает решение о примирении сторон конфликта и отсутствии взаимных претензий». «Одновременно обращаем внимание на важность принятия оперативных мер по обеспечению стабильных межэтнических отношений в республике»,— говорится в сообщении посольства в Telegram.

Леонид Уварчев