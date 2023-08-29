Модель предсказателя в натуральную величину

Прогнозы профессиональных аналитиков рассматриваются центробанками как одна из составляющих ожиданий, важных для современных макроэкономических моделей. Тем не менее, как показывает исследование экономистов Розена Валчева и Луки Гемми, беспристрастность аналитиков преувеличена: в реальности им свойственно недооценивать значение обычных рыночных данных и переоценивать новую и нестандартную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Статья Розена Валчева из Бостонского колледжа и Луки Гемми из университета Лозанны «Обзоры с уклонами» в серии препринтов NBER начинается описанием проблемы, которая хорошо известна всем макроэкономистам: ожидания экономических агентов, крайне важные для макропрогнозирования, должны описываться в рамках концепции «рациональных ожиданий», но на практике любой участник экономического обмена плохо описывается формулой «человека экономического». Если в случае, например, с инфляционными ожиданиями населения, важными для режима таргетирования инфляции в современной ДКП центробанков, легко представлять ожидания как «вещь в себе» и не задаваться вопросом о том, насколько опрошенные подходят под описание «рационально мыслящих экономических агентов», то профессиональные аналитики, чье мнение о будущих макропоказателях является стандартной информацией, принимаемой во внимание при принятии решений по ставкам почти любым крупным центробанком, считаются по умолчанию эталоном холодной рациональности. Разумеется, «за скобки» всегда выводится потенциальная недобросовестность аналитиков и их возможности (очень слабые) манипулировать рынками. Но в остальном работа аналитика-предсказателя предполагает беспристрастность «человека экономического» по умолчанию.

Валчев и Гемми, анализируя крупный массив профессиональных прогнозов по основным рынкам и их отклонения от более поздней реальности, довольно убедительно показывают, что предсказания профессиональных аналитиков всегда в той или иной мере специфичны по форме — а отклонения имеют систематический характер. Еще в 2012 году Оливер Гобьон и Юрий Городниченко показывали, что в консенсус-прогнозах аналитиков есть характерные преувеличения значимости случайных и новых факторов в сравнении с фоновой информацией. Валчев и Гемми подтверждают этот эффект, демонстрируя более широкую картину.

Профессиональные аналитики доверяют доступной узкому кругу или собственной информации больше, чем она того заслуживает — а сигналы, содержащиеся в фоновом потоке информации, склонны недооценивать.

Авторы также пытаются проверить гипотезы о природе таких систематических отклонений — в частности, версии о «цеховой» солидарности профессиональных аналитиков, которые должны в среднем выбирать стратегии выживания на рынке, отклоняющиеся от «общих», и в силу этого привлекать внимание учетом в прогнозах необычных и нестандартных компонент. В противоположности «цеховой» модели конкуренция между аналитиками за внимание публики (в значительной степени это немедленно работающий эффект — во многом популярность инвестбанков поддерживается качеством их аналитических команд, которые должны поддерживать известность своими точными и яркими прогнозами) также может осуществляться теми же способами — тогда разброс частных прогнозов в «консенсус-прогнозах» со временем на конкретном рынке будет выше.

В любом случае, констатируют Валчев и Гемми, профессиональные аналитики — отнюдь не идеальные эмуляторы «рациональных ожиданий».

А отклонения их прогнозов от более широких социологических опросов по теме ожиданий не могут давать точной информации об особенностях нерациональности «массового» общественного мнения. Отметим, что Валчев и Гемми почти не разбирают вопроса о взаимосвязи ожиданий аналитиков и более широких групп (массовых инвесторов, потребителей и т. п.) — хотя на практике они, как демонстрирует работа, значимы и взаимовлиятельны.

Дмитрий Бутрин