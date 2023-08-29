В доходных рыночных условиях

По итогам первого полугодия крупнейшие управляющие компании существенно увеличили выручку от основной деятельности. Суммарное вознаграждение УК составило 33,7 млрд руб., что на треть выше показателя аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметный рост выручки продемонстрировали компании, основной бизнес которых составляют институциональные инвесторы, а также некрупные компании, специализирующиеся на работе со ЗПИФами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия выручка от услуг доверительного управления российских управляющих компаний (УК) выросла на 34%, до 33,7 млрд руб. Это следует из отчетности 69 компаний и групп, выручка которых за прошлый год превышала 100 млн руб. Ключевое влияние на показатели УК оказала благоприятная ситуация на фондовом рынке. В первом полугодии индекс Московской биржи вырос почти на 30%.

Основной объем выручки по традиции обеспечили компании, значительная часть бизнеса которых приходится на частных инвесторов, но у большей их части темпы роста показателя были ниже среднерыночного. Лидерами по выручке стали УК «Первая» (4,46 млрд руб., что почти на 50% больше, чем годом ранее), «Альфа-Капитал» (4,3 млрд руб., рост на 1,7%), «ВИМ Инвестиции» (2,4 млрд руб., рост на 12,5%) и «Райффайзен Капитал» (1,8 млрд руб., рост на 10,6%). По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, с начала года частные инвесторы вложили в розничные фонды (ОПИФы и БПИФы) свыше 23 млрд руб., из которых 20 млрд пришлось на фонды УК «Первая», на втором месте по привлечению — «Альфа-Капитал» (7 млрд руб.). «В первом полугодии практически все наши фонды обогнали свои бенчмарки. Таким образом, в выручке выросла доля вознаграждения за успех»,— рассказали в пресс-службе компании «Первая».

Финансовый директор «Альфа-Капитал» Александр Списивый объяснил невысокие темпы роста выручки компании блокировкой работы ПИФов с экспозицией на иностранные активы. По оценке Банка России, в конце полугодия в целом на рынке не проводились операции со 113 ПИФами с активами 154 млрд руб. «На выручку так же повлияли сокращение объемов продаж структурных продуктов, ориентированных на западные рынки, и мероприятия по удержанию клиентов с заметной долей заблокированных активов»,— отмечает господин Списивый.

Наблюдающееся у ряда компаний более чем двукратное увеличение выручки могло быть связано с поступлением вознаграждения от институциональных клиентов. Директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Сергиенко обращает внимание, что в прошлом году некоторые УК, управляющие средствами НПФ, воспользовались послаблениями ЦБ и зафиксировали стоимость ценных бумаг.

3,8 миллиарда рублей составили административные расходы УК по итогам первого полугодия, следует из отчетностей компаний, проанализированных “Ъ”.

В лидерах роста оказались и небольшие компании, специализирующиеся на ЗПИФах. По данным ЦБ, чистый приток средств в такие фонды за последние 12 месяцев составил почти 1,2 трлн руб. «ЗПИФ — инструмент более эффективного владения, управления и защиты различных видов активов, а также привлечения инвестиций и возможности розничным инвесторам участвовать в крупных инвестпроектах»,— отметил гендиректор УК «ТЕТИС Кэпитал» Александр Воронков.

В таких условиях компании стали охотнее наращивать затраты на ведение бизнеса. Так, административные расходы в целом по рынку увеличились в отчетный период на 17,4%, до 3,8 млрд руб., расходы на персонал выросли на четверть, до 10,8 млрд руб. Гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев рассказал о планах роста расходов на персонал на фоне активного привлечения новых сотрудников.

Участники рынка с осторожностью смотрят на перспективы ближайших кварталов в связи с ужесточением ДКП Банком России. В августе ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, следом выросли ставки по депозитам — это снижает конкурентоспособность инвестиционных продуктов. Поэтому, как считает Дмитрий Тимофеев, основным драйвером роста финансовых показателей компаний может стать переменная часть вознаграждения, которую УК получает от инвестиционного дохода по портфелям. Но она сильно зависит от конъюнктуры рынка. Поэтому, как отмечает Александр Списивый, приоритетным направлением развития бизнеса в компании видят развитие продуктов альтернативного инвестирования: закрытые фонды недвижимости, инвестиционные решения как на нашем рынке, так и дружественных юрисдикций, которые могут защитить инвестиции от растущей инфляции.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин