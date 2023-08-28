Ножи с серебром вошли в дело

К трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. суд приговорил бывшего председателя Конституционного суда (КС) Тувы Аяса Сааю, признав его виновным в хищении. Как указывается в материалах дела, в 2014–2016 годах глава суда присвоил более 1,3 млн руб., которые были выделены из бюджета республики на проведение всероссийской научно-практической конференции. При вынесении решения суд учел наличие у экс-судьи малолетнего ребенка и серьезных хронических заболеваний. Предъявленные обвинения Аяс Саая отрицает, при этом он частично возместил ущерб на сумму 900 тыс. руб.
Бывший председатель Конституционного суда Тувы Аяс Саая
Фото: Правительство Республики Тыва
Суд вынес приговор экс-главе Конституционного суда Республики Тывы Аясу Саае. История с его уголовным делом тянется с декабря 2017 года. Тогда председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей (ККС) Тувы с представлением о даче согласия на привлечение Аяса Сааи к уголовной ответственности, однако в этом ему отказали. В мае 2018 года высшая ККС отменила решение республиканской ККС, лишив Аяса Сааю судейской неприкосновенности.
Главу суда заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Как указывается в материалах следствия, в августе 2014 года минфин Тувы перечислил на лицевой счет КС более 2,2 млн руб. на подготовку и проведение в регионе всероссийской научно-практической конференции «Конституционализм в субъектах РФ», одним из организаторов которой выступал КС республики. Около 1,9 млн руб. из этой суммы, установили правоохранители, председатель КС поручил подчиненным обналичить и отдать ему.
Согласно версии следствия, расходы на проведение конференции составили 366 тыс. руб., разница между суммой полученных и потраченных средств — почти 1,5 млн руб.— якобы осталась у главы суда. В последующем председатель КС дал указание подчиненным при подготовке годового отчета отразить в нем заведомо ложные сведения о полном расходовании всех профинансированных из бюджета средств.
В фиктивной документации указывалось, что деньги среди прочего были направлены на покупку сувенирной продукции — подарочных тувинских ножей с серебряными рукоятками и футляров из дерева.
Пока шло следствие, КС Тувы был ликвидирован. В январе 2019 года Шолбан Кара-оол, возглавлявший тогда республику, подписал принятый региональным парламентом закон об упразднении КС Тувы, который работал с 2003 года. «Считаю, что держать такой институт в условиях безденежья бессмысленно»,— заявил тогда Шолбан Кара-оол.
Бывшему председателю суда предъявили обвинение в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения), которое он отрицает. Трем его бывшим подчиненным из финансово-экономического и организационного отделов вменили в вину пособничество в присвоении (ст. 33 и ст. 160) и использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327).
В июле 2022 года заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу бывших работников КС Тувы. Чтобы не ставить под сомнение объективность решения, дело направили в другой регион — Республику Хакасию. Оно рассматривалось городским судом Абакана. Летом 2023 года председательствующая в процессе судья Елена Щербакова заключила Аяса Сааю под стражу.
По обвинению в пособничестве в преступлении подчиненных экс-председателя суда оправдали.
«В ходе судебного разбирательства оснований для признания их виновными не установлено, поскольку в присвоении Саая А. П. бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на проведение научно-практической конференции, они не содействовали»,— рассказали в понедельник в пресс-службе городского суда Абакана. Уголовное преследование в отношении них по статье УК об использовании подложных документов было прекращено во время судебного процесса по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением срока давности.
Суд уменьшил сумму хищений, которая инкриминировалась экс-председателю КС Тувы, с почти 1,5 млн руб. до 1,338 млн руб. С учетом смягчающих обстоятельств (серьезные хронические заболевания, частичное возмещение причиненного ущерба в сумме 900 тыс. руб., наличие несовершеннолетнего ребенка) и отсутствия отягчающих, бывшего председателя тувинского суда приговорили к трем годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокуратуры, с обвиняемого взыскано в бюджет Тувы около 440 тыс. руб.
Аяс Саая родился в июле 1970 года в городе Ак-Довураке Тувинской АССР. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета, затем — аспирантуру этого же вуза по специальности «конституционное, муниципальное право». Работал в органах внутренних дел Тувы, Центральной избирательной комиссии республики. В июле 2003 года Аяс Саая был назначен судьей КС Тувы. В январе 2008-го он занял пост зампреда этого суда. В октябре 2013 года судьи КС республики тайным голосованием избрали Аяса Сааю председателем суда.