Ножи с серебром вошли в дело

К трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. суд приговорил бывшего председателя Конституционного суда (КС) Тувы Аяса Сааю, признав его виновным в хищении. Как указывается в материалах дела, в 2014–2016 годах глава суда присвоил более 1,3 млн руб., которые были выделены из бюджета республики на проведение всероссийской научно-практической конференции. При вынесении решения суд учел наличие у экс-судьи малолетнего ребенка и серьезных хронических заболеваний. Предъявленные обвинения Аяс Саая отрицает, при этом он частично возместил ущерб на сумму 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Конституционного суда Тувы Аяс Саая

Фото: Правительство Республики Тыва Бывший председатель Конституционного суда Тувы Аяс Саая

Фото: Правительство Республики Тыва

Суд вынес приговор экс-главе Конституционного суда Республики Тывы Аясу Саае. История с его уголовным делом тянется с декабря 2017 года. Тогда председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей (ККС) Тувы с представлением о даче согласия на привлечение Аяса Сааи к уголовной ответственности, однако в этом ему отказали. В мае 2018 года высшая ККС отменила решение республиканской ККС, лишив Аяса Сааю судейской неприкосновенности.

Главу суда заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Как указывается в материалах следствия, в августе 2014 года минфин Тувы перечислил на лицевой счет КС более 2,2 млн руб. на подготовку и проведение в регионе всероссийской научно-практической конференции «Конституционализм в субъектах РФ», одним из организаторов которой выступал КС республики. Около 1,9 млн руб. из этой суммы, установили правоохранители, председатель КС поручил подчиненным обналичить и отдать ему.

Согласно версии следствия, расходы на проведение конференции составили 366 тыс. руб., разница между суммой полученных и потраченных средств — почти 1,5 млн руб.— якобы осталась у главы суда. В последующем председатель КС дал указание подчиненным при подготовке годового отчета отразить в нем заведомо ложные сведения о полном расходовании всех профинансированных из бюджета средств.

В фиктивной документации указывалось, что деньги среди прочего были направлены на покупку сувенирной продукции — подарочных тувинских ножей с серебряными рукоятками и футляров из дерева.

Пока шло следствие, КС Тувы был ликвидирован. В январе 2019 года Шолбан Кара-оол, возглавлявший тогда республику, подписал принятый региональным парламентом закон об упразднении КС Тувы, который работал с 2003 года. «Считаю, что держать такой институт в условиях безденежья бессмысленно»,— заявил тогда Шолбан Кара-оол.

Бывшему председателю суда предъявили обвинение в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения), которое он отрицает. Трем его бывшим подчиненным из финансово-экономического и организационного отделов вменили в вину пособничество в присвоении (ст. 33 и ст. 160) и использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327).

В июле 2022 года заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу бывших работников КС Тувы. Чтобы не ставить под сомнение объективность решения, дело направили в другой регион — Республику Хакасию. Оно рассматривалось городским судом Абакана. Летом 2023 года председательствующая в процессе судья Елена Щербакова заключила Аяса Сааю под стражу.

По обвинению в пособничестве в преступлении подчиненных экс-председателя суда оправдали.

«В ходе судебного разбирательства оснований для признания их виновными не установлено, поскольку в присвоении Саая А. П. бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на проведение научно-практической конференции, они не содействовали»,— рассказали в понедельник в пресс-службе городского суда Абакана. Уголовное преследование в отношении них по статье УК об использовании подложных документов было прекращено во время судебного процесса по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением срока давности.

Суд уменьшил сумму хищений, которая инкриминировалась экс-председателю КС Тувы, с почти 1,5 млн руб. до 1,338 млн руб. С учетом смягчающих обстоятельств (серьезные хронические заболевания, частичное возмещение причиненного ущерба в сумме 900 тыс. руб., наличие несовершеннолетнего ребенка) и отсутствия отягчающих, бывшего председателя тувинского суда приговорили к трем годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокуратуры, с обвиняемого взыскано в бюджет Тувы около 440 тыс. руб.

Аяс Саая родился в июле 1970 года в городе Ак-Довураке Тувинской АССР. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета, затем — аспирантуру этого же вуза по специальности «конституционное, муниципальное право». Работал в органах внутренних дел Тувы, Центральной избирательной комиссии республики. В июле 2003 года Аяс Саая был назначен судьей КС Тувы. В январе 2008-го он занял пост зампреда этого суда. В октябре 2013 года судьи КС республики тайным голосованием избрали Аяса Сааю председателем суда.

Константин Воронов, Новосибирск