Петя великий

27 августа в больнице скоропостижно, для всех неожиданно, умер Петр Глебович Поспелов. Известнейший композитор, музыкальный критик, режиссер «параллельного кино», которого решительно все называли «Петей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный критик, композитор Петр Поспелов во время церемонии награждения премией «Золотая маска» в 2023 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Музыкальный критик, композитор Петр Поспелов во время церемонии награждения премией «Золотая маска» в 2023 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В чем не было никакого преуменьшения ни его таланта, ни силы его характера, его вечно взрослой обстоятельности, но было отражение его легкой души, его отношения к людям и всегдашней готовности, не снисходя, перейти на имена. Даже в свои 60 он был счастливым подростком.

Петя был нашим другом и коллегой. Много лет назад в «Коммерсанте» он продемонстрировал, словно под куполом цирка, с каким невероятным блеском должны писаться заметки о музыке в деловой газете.

Петя создал критику, которую можно было слушать как музыку.

Он был известен и раньше, как непременный член кинокружков молодых забияк, веселый и строгий юноша. Пять лет, которые он провел в «Коммерсанте», сделали его по-настоящему знаменитым.

Странно подумать, но современный интеллигентный молодой человек, а он пришел в газету к 30 годам, вскоре заимел образ и авторитет льва с консерваторского портрета. Он все делал вовремя. Вовремя снимал кино в своей Салтыковской киношколе. Вовремя занялся критикой, став прекрасным автором и талантливым редактором, культначальником в «Русском телеграфе» и «Ведомостях».

Когда культуру подзабросили, он уже занимался музыкой, своими сочинениями, своими проектами, объединяя собратьев в удивительных предприятиях вроде музкооператива «ТПО "Композитор"».

Всегда брался за большие проекты, оказываясь ценнейшим культуртрегером и триггером. Не зря же оказался в Большом театре ровно в тот короткий момент, когда от театра ждали чудес.

С постоянной улыбкой подростка, он выглядел абсолютно состоявшимся мастером, отцом огромного семейства, почтенным главой целого салтыковского клана — не могу даже представить, как больно сейчас его родным. В нем жил заслуженный академик искусств, мы были вправе ждать от него столетних юбилеев на дачных верандах. Он успел отпраздновать только свое 60-летие, а затем ушел, словно разыграл нас, это невыносимо горько.

Алексей Тарханов