Франция запрещает ношение абайи в школах

Министр образования Габриэль Атталь заявил в эфире телеканала TF1, что во французских школах с 1 сентября запретят абайи — длинные традиционные арабские платья, которые носят многие мусульманки. «Наши школы постоянно сталкиваются с испытаниями, и в последние месяцы нарушение принципов секуляризма сильно выросло, в частности из-за того, что учащиеся носят религиозную одежду, такую как абайя и камиз (традиционная азиатская рубаха.— ''Ъ'')»,— заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина в абайе

Фото: Aya Batrawy / AP Женщина в абайе

Фото: Aya Batrawy / AP

Французские власти объясняют свое решение приверженностью светскому характеру образования. «Школы в республике основываются на очень важных ценностях и принципах, один из которых — секуляризм,— заявил господин Атталь.— Для меня принципы секуляризма применительно к школе абсолютно ясны: вы входите в класс и не можете определить религиозную принадлежность учеников при взгляде на них». В 2004 году во Франции был введен запрет на ношение хиджабов в школах.

Решение Министерства образования было встречено по-разному. Глава правоцентристской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти приветствовал решение, отметив, что его партия неоднократно призывала к такому запрету. В свою очередь, глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что ему «грустно видеть, как в школу возвращается политическая поляризация из-за новой абсурдной и абсолютно искусственной религиозной войны по поводу женской одежды».

О ситуации с иранской скалолазкой, пропавшей после выступления с непокрытой головой,— в материале «Ъ» «Без хиджаба высоту не удержишь».

Яна Рождественская