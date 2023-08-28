Экс-главу горсовета Евпатории осудили на два года за махинации с землей

Евпаторийский городской суд признал бывшего председателя горсовета города Олесю Харитоненко виновной в злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщили «Ъ» представители суда.

Экс-чиновницу признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) по делу о незаконном отчуждении муниципальных земель. «Суд постановил взыскать с нее более 2 млн руб. в пользу города, а также назначил наказание в виде двух лет отбывания в колонии»,— уточнили в суде.

Помимо этого Олесю Харитоненко на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после того, как власти Евпатории незаконным путем передали земельный участок площадью более 77 га в частную собственность ООО «Агрофирма "Мойнаки"» на основании госакта о коллективной собственности, ликвидированного в 2001 году. Горсовет Евпатории включил участок в границы города, а местная администрация согласовала изменение его вида использования под средне- и малоэтажную застройку. Землю в итоге разделили на паи и распродали третьим лицам, нанеся ущерб государству в 7 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь