Новому главе Перми на инаугурации подарили молот

Бывший министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин принес присягу главы Перми. Церемония инаугурации состоялась в городском Дворце молодежи.

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Со вступлением в должность нового градоначальника поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он подарил господину Соснину книгу об истории Перми и молот, сделанный на «Мотовилихинских заводах». «Попросил заводчан с Мотовилихи создать это оружие. Этот молот — символ завода, который сам является символом Перми и Пермского края. Это также символ трудолюбия пермяков, несгибаемости уральского характера»,— объяснил выбор подарка глава региона. Он добавил, что «зачастую» молотом можно «дурь чиновничью вышибать».

Эдуарда Соснина поздравили также главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и секретарь Пермской епархии РПЦ, протоирей Андрей Литовка.

В ответном слове господин Соснин сказал, что осознает ответственность перед жителями города, народными избранниками и руководством региона. «Жители ждут от городских властей решения конкретных, насущных проблем. Поэтому одним из главных принципов работы администрации должен стать результат. Важно не только заниматься текущими задачами, нужно быть в тесном контакте с жителями, уметь слушать и слышать городские сообщества и бизнес»,— заявил новый глава Перми.

Среди приоритетных направлений своей работы Эдуард Соснин назвал развитие и благоустройство отдаленных районов Перми, регулирование нестационарной торговли, расселение аварийных домов, поддержку участников СВО. «Готов все свои профессиональные знания и навыки применить на служение Перми и пермякам»,— заверил руководитель краевой столицы.

Должность главы Перми оказалась вакантна после перехода предыдущего градоначальника Алексея Демкина в краевое правительство. Эдуард Соснин руководил краевым министерством экономического развития с ноября 2020 года. В августе этого года он принял участие в конкурсе на пост главы Перми, прошел в финал и был утвержден Пермской думой в должности градоначальника.