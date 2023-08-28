Пропавшую во время дайвинга петербурженку ищут в Красном море

Продолжается поиск россиянки, которая пропала во время сверхглубокого погружения в Красном море в субботу, 26 августа. По информации местных СМИ, женщина была одной из 27 дайверов, участвовавших в круизе к острову Гифтун близ Хургады (Египет).

Предварительное расследование показало, что россиянка погружалась в море вместе с мужем. Мужчина опустился на 110 метров, а женщина продолжила погружение, превысив международную разрешенную глубину.

По данным 78.ru, семья приехала на отдых в Египет из Петербурга. Пропавшая — мать четверых детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пропавший экс-гитарист «Алисы» Андрей Шаталин найден живым.

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