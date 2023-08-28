Симона Байлз вернулась чемпионкой

Самая титулованная гимнастка современности Симона Байлз, пропустившая два года после грандиозного ментального срыва на Олимпиаде в Токио, эффектно вернулась в спорт. Она вновь обрела статус лидера американской сборной благодаря убедительной победе на чемпионате США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не выступавшая два года Симона Байлз после эффектной победы на национальном чемпионате вновь обрела статус лидера сборной США

Фото: Reuters Не выступавшая два года Симона Байлз после эффектной победы на национальном чемпионате вновь обрела статус лидера сборной США

Фото: Reuters

Спортивная гимнастика в Америке в принципе очень популярный вид, и даже внутренние соревнования в нем пользуются большим спросом у публики. Но нынешний национальный чемпионат, прошедший в калифорнийском Сан-Хосе, все равно был в этом смысле особенным. А ESPN во время него с удовольствием показывал в своих репортажах фанов, которые, чтобы попасть на турнир, проделывали длинный, в тысячи километров путь из других штатов, признаваясь, что, конечно, не могли пропустить такое событие. В Сан-Хосе все они, строго говоря, ехали ради единственной участницы первенства, в итоге в восьмой раз в карьере выигравшей главную его золотую медаль — в личном многоборье, побив державшийся аж с 1933 года рекорд по их количеству Альфреда Джокима. Хотя, конечно, все эти болельщики о стоявшем на кону достижении, отправляясь в северную Калифорнию, думали в последнюю очередь. Он был мизерной составляющей интриги, связанной с интересовавшей их персоной.

В конце прошлого десятилетия Симона Байлз была живой иконой американского спорта. Она царила в спортивной гимнастике много сезонов.

Она завоевала четыре золота на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а разных наград чемпионатов мира у нее накопилось аж два с половиной десятка, и по этому показателю ей вообще не было равных в истории. Она все время находилась на верхушке уважаемых рейтингов лучших спортсменов или рядом с ней. А Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, должна был стать новым звездным часом находившейся в расцвете сил Байлз.

Но в Японии вместо грандиозного триумфа случился грандиозный конфуз. Еще по квалификационным соревнованиям было понятно, что Симона Байлз не в своей тарелке: слишком много ошибок, странные записи в соцсетях о «неподъемном грузе, лежащем на плечах». А начав выступления в командном финале с ужасного по качеству опорного прыжка, Байлз вдруг покинула помост. Без своего лидера американки, считавшиеся фаворитками, отдали золото сборной России, а Симона Байлз объясняла свой неожиданный поступок «ментальным срывом», чем-то вроде панической атаки, застигнувшей ее в такой неподходящий момент.

Последствия срыва оказались просто катастрофическими. Байлз в Токио снималась с одного старта за другим. В конце концов она все-таки решилась посоревноваться — в упражнениях на бревне, но взяла лишь бронзу с жутко упрощенной программой.

А после Олимпиады из спорта Байлз со своими, как выяснилось, никуда не девшимися психологическими проблемами исчезла.

Сенсацией уже был сам факт ее возвращения в спорт, анонсированного в июне. Позади — пауза продолжительностью в два года, а 26 лет — возраст для женской гимнастики ветеранский, до такого редко кто дотягивает. Но все, что последовало за анонсом, еще больше удивило. Возвращение состоялось в начале августа на турнире U.S. Classic. Байлз его выиграла. А если кто-то думал, что в условиях более серьезного давления она обязательно сломается, то национальный чемпионат обязан был скептика в этом разубедить. Байлз заняла первое место в индивидуальном многоборье с запасом, опередив ближайшую преследовательницу — Шайлиз Джонс — почти на четыре балла и при этом на вольных и в опорном прыжке показав фактически фирменную, из прежних, до Токио, времен сложность.

Сумма Симоны Байлз — 118,450 балла — тоже производит впечатление. На американском чемпионате она складывается из двух выступлений в каждой из четырех дисциплин с интервалом в сутки. На турнирах международных состязания вдвое компактнее, укладываются в один день, но сравнить результат Байлз с установленным в ее отсутствие ориентиром все равно можно. В прошлом году золото чемпионата мира в «абсолюте» досталось бразильянке Ребеке Андради. Андради собрала 56,899, то есть все-таки поменьше, чем половина калифорнийской суммы Симоны Байлз.

Проверить, насколько в реальности она конкурентоспособна на топовом международном уровне, насколько готова биться на Олимпиаде в Париже в будущем году, можно будет совсем скоро.

Очередное мировое первенство (российские гимнасты его пропустят из-за санкций, действующих до 1 января) пройдет в конце сентября в Антверпене, и Байлз на него благодаря успеху в Сан-Хосе отобралась в статусе безусловного первого номера американской команды, которой ее помощь, между прочим, крайне необходима. Дело в том, что сборная США сейчас испытывает сложности с составом. Кроме Джонс стабильных гимнасток с опытом в нем по большому счету нет. У всех звезд, которые были с Байлз в Токио, серьезные неприятности. Суниса Ли, олимпийская чемпионка в многоборье, мучается c больными почками, а Джейд Кэри и Джордан Чайлз растеряли форму и в Сан-Хосе отмечались прежде всего ляпами и падениями.

Алексей Доспехов