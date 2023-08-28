Компания Citroen показал концептуальный кемпер Type Holidays, созданный в ретро-стиле.

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Фото: Citroen Citroen Type Holidays

Фото: Citroen

В основу прототипа лег серийный минивэн Citroen SpaceTourer, получивший обвес от компании Caselani. Новые кузовные детали стилизуют современную модель под выпускавшийся с 1947 по 1981 годы фургон Citroen H-Type.

Оснащенный двумя сдвижными дверями дом на колесах имеет подъемную крышу, трансформируемый салон, встроеную мини-кухню, раскладной стол, душ, несколько шкафов для хранения вещей и автономный отопитель Webasto.

О серийных перспективах Citroen Type Holidays не сообщается, однако до конца 2023 года должны появиться модели нового суббранда Holidays, который готовит французский автопроизводитель.

Максим Вершинин

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