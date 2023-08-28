В Энгельсе срывают сроки реставрации Дома офицеров

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратовскую область посетил Дом офицеров в Энгельсе. В скором времени там должна начаться реставрация, напомнили в Telegram-канале «Володин Саратов».

1 января этого года на восстановление объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения выделили порядка 700 млн руб. На данный момент проект реставрации не готов. Господин Володин высказал претензии по этому поводу местным чиновникам, заказчику и проектировщикам.

Депутат призвал в ближайшее время скорректировать строки и подготовить проект реставрации.

В 2019 году энгельсский Дом офицеров собирались снести в связи с аварийным состоянием, в которое пришло здание после пожара. Градозащитники обратили на ситуацию внимание общественности. В 2020-м объект включили в список выявленных ОКН, в 2021-м — установили предмет охраны и внесли в госреестр памятников.

Дарья Васенина

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