Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить размер маткапитала в России на первого ребенка до 756,7 тыс. руб., на второго и третьего — до 1 млн. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующий законопроект.

Авторы инициативы убеждены, что она в том числе создаст условия для развития и воспитания детей и положительное повлияет на демографическое развитие в стране. Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил разработку проекта закона.

«Считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей»,— сказал депутат.

С 1 февраля маткапитал в России проиндексировали на 11,9%. Сейчас размер выплаты за первого и второго ребенка составляет 587 тыс. и 775,6 тыс. руб. соответственно. По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

Лаура Кеффер