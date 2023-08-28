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Коммерсантъ FM
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FT сообщила о нехватке переводчиков для обучения ВСУ на Западе

Военнослужащие ФРГ, Дании и Нидерландов при обучении ВСУ на севере Германии столкнулись с нехваткой профессиональных переводчиков. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на военных, задействованных в обучении украинских сил.

Как пишет FT, большой проблемой в процессе обучения стал перевод военных терминов, которые не используются в повседневной жизни. Переводчики, предоставленные самой Украиной и ее западными партнерами, как правило, не имеют военного образования и не обладают достаточной компетенцией для работы в подобных условиях, отмечают источники.

Обучение в Германии к концу 2023 года должны пройти 10 тыс. украинских солдат. В целом в рамках программы Украина отправила в страны Европы и США около 63 тыс. военнослужащих. На Севере Германии сейчас проходит обучение управлению танками на передовой.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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