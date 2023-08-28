Путин 1 сентября может посетить мастерскую «Сенеж»

Президент России Владимир Путин 1 сентября может посетить мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, господин Путин может пообщаться с участниками проектов, обучающимися в «Сенеже», а также посмотреть новые корпуса.

Помимо этого, из «Сенежа» он может по видеоконференцсвязи принять участие в запуске строительства русскоязычных школ в Киргизии. В церемонии открытия также планируется участие президента Киргизии Садыра Жапарова.

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить «Сенеж» в День знаний, ответил: «Сообщим своевременно».

Это будет первый визит господина Путина в «Сенеж», открытый в 2019 году. Он расположен около подмосковного Солнечногорска. В «Сенеже» проводят молодежные форумы и семинары для чиновников разных уровней.

В прошлом году Владимир Путин 1 сентября провел первый открытый урок «Разговоры о важном» в Калининграде, а также в режиме видеоконференции поучаствовал в открытии пяти школ с обучением на русском языке в Таджикистане.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова.

Лаура Кеффер