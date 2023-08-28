Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин 1 сентября может посетить мастерскую «Сенеж»

Президент России Владимир Путин 1 сентября может посетить мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, господин Путин может пообщаться с участниками проектов, обучающимися в «Сенеже», а также посмотреть новые корпуса.

Помимо этого, из «Сенежа» он может по видеоконференцсвязи принять участие в запуске строительства русскоязычных школ в Киргизии. В церемонии открытия также планируется участие президента Киргизии Садыра Жапарова.

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить «Сенеж» в День знаний, ответил: «Сообщим своевременно».

Это будет первый визит господина Путина в «Сенеж», открытый в 2019 году. Он расположен около подмосковного Солнечногорска. В «Сенеже» проводят молодежные форумы и семинары для чиновников разных уровней.

В прошлом году Владимир Путин 1 сентября провел первый открытый урок «Разговоры о важном» в Калининграде, а также в режиме видеоконференции поучаствовал в открытии пяти школ с обучением на русском языке в Таджикистане.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...