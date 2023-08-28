Утверждено обвинение экс-главе Росздравнадзора по Новосибирской области

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего руководителя Росздравнадзора региона, которой предъявлено обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в прокуратуре. По сведениям источников, речь идет об Елене Хрусталевой. Кроме того, согласно картотеке суда, в деле фигурируют еще двое местных жителей Александр Махнев и Сергей Гранин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, руководитель территориального органа Росздравнадзора в сентябре 2021 года без проведения необходимых процедур и заключения трудового контракта устроила своего знакомого на должность старшего госинспектора отдела организации контроля в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а затем на пост начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности. Кроме того, она поручила выдать ему служебное удостоверение.

Знакомый экс-главы Росздравнадзора области, говорится в деле, представил в кадровую службу ведомства поддельный диплом о высшем образовании, приобретенный у неустановленных лиц.

Кроме того, глава Росздравнадзора и второй обвиняемый заключили с приятельницей одного из них фиктивные договоры на уборку помещений ведомства. Следствие уверено, что работы по этим соглашениям не выполнялись, предназначаемые на их оплату 40 тыс. руб. были похищены.

Также, указывается в деле, обвиняемые намеревались похитить из бюджета почти 600 тыс. руб., которые предназначенные на оплату автотранспортных услуг. Для этого, по версии следствия, они подыскали третьего фигуранта, директора коммерческой фирмы. Составив фиктивные акты выполненных работ, они похитили около 200 тыс. руб. «Однако не довели свои преступные намерения до конца, поскольку предполагали, что их противоправными действиями интересуются сотрудники правоохранительных органов и совершение ими указанного преступления может быть изобличено и для придания видимости законности своих действий они оформили соглашение о расторжении госконтракта», — рассказали в прокуратуре.

Елену Хрусталеву задержали 2 августа 2022 года, в офисе возглавляемого ею управления Росздравнадзора полиция провела обыск и выемку документов. Следствие настаивало на заключении ее под стражу, но суд отпустил ее под домашний арест.

Илья Николаев