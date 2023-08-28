СМИ: ученый из Сибири оштрафована в США за нарушения при перевозке образцов ДНК

Федеральный суд Александрии американского штата Вирджиния вынес приговор по делу сотрудника новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Полины Перельман. Как сообщило информагентство AP, ей назначен испытательный срок и штраф в размере $1 тыс. за нарушение правил транспортировки научных образцов.

По данным информагентства, в августе 2022 года таможенники в вашингтонском аэропорту Даллеса обнаружили у россиянки холодильник с 10 пробирками, наполненными неизвестным веществом желтоватого цвета. Как выяснилось в ходе расследования, это были образцы ДНК ряда исчезающих видов. Например, сибирского журавля.

Автор публикации AP называет госпожу Перельман «уважаемым российским ученым». По его словам, власти надеются, что приговор послужит напоминанием деятелям науки о необходимости соблюдать протоколы при транспортировке научных образцов.

На сайте Института молекулярной и клеточной биологии Полина Перельман указана в качестве сотрудника лаборатории цитогенетики животных. Даются ссылки на 95 ее публикаций. Получить комментарий в институте не удалось.

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Валерий Лавский