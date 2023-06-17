Фестивали распродают билеты

Россияне проявили повышенный интерес к летним музыкальным фестивалям. О росте спроса сообщают билетные агрегаторы. А посещаемость фестиваля «Дикая Мята», по оценке ее организаторов, может оказаться выше, чем в 2022-м. Open air стартовал в пятницу в Тульской области. На его территории появились кемпинг, дополнительные развлечения для детей, которых в прежние годы не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ FM” продюсер «Дикой Мяты» Андрей Клюкин, траты на организацию фестиваля заметно выросли:

«Придерживаемся одной и той же концепции — фестиваль дикорастущей музыки. Мы, как огромная выставка того, что интересного произошло в индустрии за последнее время. По традиции на фестивале будет 70% новых артистов. А 30% — это звезды, чьи песни поют уже хором, например, Lumen. Или The Hatters — группа, у которой первый фестивальный концерт, как и у Mgzavrebi, состоялся на "Дикой Мяте".

Фестиваль окупится и в этом году, но в любом случае из-за отмены в 2021-м у нас образовались большие долги, которые мы еще до конца не выплатили. Траты на такое мероприятие составляют порядка 100 млн руб. Куда мы идем дальше? Например, с 2023 года появился "Дикая Мята Кэмп" — детский музыкальный кемпинг. Из трехдневного фестиваля это все превратилось в постоянное место отдыха.

Позволила ли отмена или перенос других мероприятий привлечь дополнительную аудиторию? Наоборот, любая отмена — это стресс для зрителей. Они только рушат рынок. В тот момент, когда "Нашествие" по внутренним причинам отменили, у нас тут же упали продажи билетов. Потому что все подумали: раз "Нашествия" не будет, значит, и этот, наверное, отменят. Мы не находимся в конкурентном рынке.

При этом затраты на фестиваль увеличились. Транспорт, бензин, прокат, логистика — везде выросли цены. Какой-нибудь клининг — 1,5 млн руб. На то, чтобы поставить современные шатры, может уйти 7 млн руб.. Поэтому, конечно, и стоимость билетов растет. Если базовая цена на три дня — 5 тыс. руб., то сейчас — 6 тыс. руб.».

Несколько летних музыкальных фестивалей организаторы отменили за несколько месяцев до их начала. Это, к примеру, «Нашествие» и Park Live. Не состоится на этот раз и «Доброфест», а также «Музыка свободы» в Екатеринбурге. Выбора у поклонников такого формата отдыха стало меньше. В то же время среди лидеров по продажам билетов оказалось сразу несколько оpen air, говорит руководитель пресс-службы сервиса «МТС live» Лилия Галяутдинова:

«Точно Red Summer — в этом году в Москве и в Санкт-Петербурге. Это VK Fest, он пройдет в пяти городах. Это Signal, Ural Music Night вместе с их программой для молодых музыкантов, а также "Архстояние" в Никола-Ленивце. Фестивали раскупают еще до объявления лайн-апа — билеты на них дешевле.

Средняя цена — от 2,5-3 тыс. руб. Билеты на фестивали, которые проходят в выходные, стоят от 1,5-2 тыс. руб. до 5-6 тыс. руб., если это vip-партер либо места, расположенные ближе к сцене. Все стараются как-то оптимизировать затраты, приглашая к участию партнеров, спонсоров, чтобы у зрителей была возможность приобрести билет в любой ценовой категории.

Все музыкальные мероприятия в большей степени ориентируются на семейную аудиторию. Это такой, наверное, американский или европейский тренд проведения фестивалей, когда люди приезжают действительно большими компаниями, семьями на несколько дней. Это настоящий entertainment, досуг, когда можно не только музыку послушать, но и комфортно разместиться, посетить кафе, лекции, что-то купить. Получается своеобразная культура, которую, кстати, "Дикая Мята" начала вводить одной из первых в России. И этот тренд в России набирает обороты, развивается».

Как в марте отмечали представители концертной индустрии, траты на организацию выступлений артистов увеличились на 30% год к году. Выросли расходы на декорации, костюмы и спецэффекты. Основные причины — логистические сложности, санкции и курс рубля. Аналоги необходимой аппаратуры, как говорят участники рынка, они находят в Китае и других азиатских странах. А вот достойной замены иностранным звездам на российской сцене пока так и не появилось, говорит музыкальный критик “Ъ” Борис Барабанов:

«Какие-то артисты сейчас просто не выступают в России, и поэтому выбор сужается. Было бы хорошо, если бы приглашали исполнителей из азиатских стран, потому что, как известно, самый популярный стиль сейчас в массовой музыке — это K-pop. Израильские музыканты еще приезжают.

Плюс, есть какие-то зарубежные персонажи. Объявили тур по России английского певца Джо Линна Тернера — это вокалист группы Deep Purple. По-моему, на одном альбоме он пел с Ингви Мальмстином — это такой классический рок-вокалист. Новые артисты — это не хедлайнеры, которые могут собирать большие стадионы. И, в общем, все упирается в какой-то очень короткий список имен, но и он редеет».

На следующей неделе с 19 по 25 июня в Москве состоится джазовый фестиваль. Открытие пройдет в парке «Зарядье». Также музыканты будут выступать в саду «Эрмитаж», у ЦУМа, на ВДНХ и в парке «Музеон». Как обещают организаторы, помимо популярных российских артистов, на сцене появятся и зарубежные — из Израиля, Турции, США и стран Латинской Америки.

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Анна Маргулис