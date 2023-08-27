В Сербии разошлись по «Крымской платформе»

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич объявил, что Белград не присоединился к «Крымской платформе», несмотря на то что премьер страны Ана Брнабич приняла на прошедшей неделе участие в саммите этой платформы, которую в РФ считают «антироссийской» и «русофобской». Попытку Белграда приуменьшить значение собственных шагов в поддержку Киева сербские эксперты считают проявлением проводимой властями Сербии «политики изворотливости» по принципу «шаг вперед, два шага назад». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Сербии Ивица Дачич (май 2020 года)

Фото: Marko Djurica / Reuters Глава МИД Сербии Ивица Дачич (май 2020 года)

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Сербия не присоединилась к "Крымской платформе", наш премьер в онлайн-формате участвовала в работе этого форума, но мы не поддерживали текст принятого там документа, поскольку он выходит за приемлемые для нас рамки»,— объявил в конце минувшей недели Ивица Дачич в интервью телевидению Pink.

Это заявление первого вице-премьера и главы сербского МИДа стало столь же неожиданным и почти сенсационным, как и участие главы правительства Сербии Аны Брнабич в третьем саммите «Крымской платформы», состоявшемся 23 августа в Киеве (см. “Ъ” от 24 августа).

Обращаясь по видеосвязи к участникам саммита, госпожа Брнабич заверила: «Сербия не нейтральна, мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Также Сербия готова участвовать в ее послевоенном восстановлении. Сербия очень сопереживает страданиям народа Украины».

Участие главы сербского правительства в саммите «Крымской платформы», которую в РФ считают «антироссийской» и «русофобской», многие в Сербии однозначно расценили как присоединение Белграда к запущенному Киевом формату и как серьезную подвижку в позиции сербских властей, которые до сих пор мероприятия в рамках платформы игнорировали. Так, глава белградского Совета по стратегической политике Никола Лунич прямо заявил: «Сербия присоединилась к "Крымской платформе" — инициативе украинского правительства, целью которой является помощь в освобождении и реинкорпорировании Крыма».

К тому же выступление Аны Брнабич на киевском саммите состоялось буквально через день после встречи «с глазу на глаз» лидеров Сербии и Украины Александра Вучича и Владимира Зеленского в Афинах во время саммита ЕС—Балканы, которую оба президента оценили весьма высоко, назвав переговоры «открытыми и продуктивными» (см. “Ъ” за 23 августа). «Суть подписанной в Афинах декларации состоит в том, что Сербия поддержала мирный план президента Зеленского»,— оценил сербский политолог Борис Варга. В этом смысле участие премьера Сербии в саммите «Крымской платформы» выглядело вполне логичным.

Впрочем, уже на следующий день после выступления Аны Брнабич на киевском форуме состоялась встреча Ивицы Дачича с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко. В тот же день на главной площадке Белграда — площади Республики — отмечали День независимости Украины, в мероприятии приняли участие послы многих западных стран, но никого из сербских официальных лиц на нем не было. Воздержались власти Сербии и от поздравлений Украине по этому случаю в социальных сетях. А еще день спустя первый вице-премьер и глава МИД Сербии объявил, что Белград к «Крымской платформе» никогда не присоединялся.

Более того, Ивица Дачич, говоря на телевидении Pink о своей встрече с российским послом, заверил, что «подход Сербии к "Крымской платформе" и Афинской декларации был позитивно воспринят в России», хотя, по его словам, «встречался он с послом совсем не по этому поводу».

Господин Дачич пояснил, что по требованию Сербии из декларации была исключена часть, где говорилось о введении санкций против России, а также упоминание имени президента РФ и самой России применительно к военным преступлениям.

Появившуюся в мировых СМИ информацию, что Александр Вучич и Владимир Зеленский якобы договорились о поставках Украине сербского оружия и боеприпасов в обмен на непризнание Киевом Косово, глава сербской дипломатии назвал «глупостью и оскорблением Украины». Анонсировал Ивица Дачич и скорую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Каждый шаг в одном направлении в нашей внешней политике в точном соответствии с "принципом изворотливости" зачастую сопровождается двумя шагами назад» — так прокомментировал бывший заместитель главы сербского МИДа Душко Лопандич последние действия и заявления властей Сербии на украинском направлении, которые после ряда шагов в поддержку Киева тут же постарались приуменьшить их значимость.